«2+2» запускает информационно-развлекательный проект о теориях заговора и мистике

На телеканале «2+2» с 14 августа стартует документальный цикл программ «Затерянный мир».Как сообщает пресс-служба канала, это информационно-развлекательный проект о теориях заговора, природных аномалиях, шокирующих аферах и мистических историях, которые балансируют на грани реальности.

В частности, среди тем – существует ли потусторонняя жизнь, кто и зачем создает смертельные вирусы и когда настанет конец света.

"Это серия программ, которые раскроют зрителям скрытые угрозы и тайны мира, который мы теряем. Наши ведущие расскажут про реальность, какой она есть на самом деле, разрушат мифы о планете и других цивилизациях", – говорит генеральный продюсер телеканала Максим Кривицкий. По его словам, создатели проекта хотят подготовить зрителей к стремительным изменениям, которые сейчас происходят в мире и донести максимум важной информации.

«Затерянный мир» будет выходить с понедельника по пятницу в 17:30, а имена ведущих канал обещает раскрыть в августе.

Фото: Пресс-служба «2+2»