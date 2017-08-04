«2+2» снимает сериал по повести блогера Павла Паштета Белянского

«1+1 Продакшен» по заказу телеканала «2+2» приступил к съемкам 20-серийного приключенческого детектива «Стоматолог», в основу сценария которого легла повесть украинского блогера Павла Паштета Белянского «Стоматолог решает жениться».
Как сообщает пресс-служба канала, «Стоматолог» – это детективная история о харизматичном владельце стоматологической клиники Дмитрии Торопком, который постоянно попадает в невероятные, иногда опасные приключения – не только любовные, но и детективные. Принципиальный Торопкой не привык оставаться в стороне, поэтому, становясь свидетелем странных преступлений, берется за их расследования. В этом ему помогаютдрузья детства – женский доктор Петр Демин и бизнесмен с бандитским прошлым Сергей Грязев.
"В этой истории есть место убийствам, юмору, экшену, и, конечно, любви. Когда придумывал Торопкого, даже не надеялся, что скоро он появится на экранах", – рассказывает Белянский.
Автором сценария выступил сам блогер, а режиссерами – Александр Тименко и Сергей Толкушкин. В главных ролях сыграли Сергей Басок, Екатерина Варченко, Оксана Гребенюк, Виталий Метерчук, Артем Позняк, Юрий Яковлев, Александр Бегма и Елена Иванченко.
"Мы рады, что дебют Паштета Белянского в качестве сценариста состоится именно на «2+2». Сначала работа над сценарием «Стоматолога» действительно была тяжелой, но Паштет талантливый автор и быстро схватывает все телевизионные тонкости", – говорит главный редактор канала Олеся Пазенко.
Премьера сериала запланирована на февраль.
Напомним, «2+2» совместно с компанией RunGo Studio снимают также 16-серийный остросюжетный полицейский детективный сериал «Опер по вызову».
Фото: Пресс-служба канала
Статьи по теме
- ICTV покажет детективный сериал с Даниилом Белых и Дмитрием Шевченко
- Продюсер American Idol адаптирует для Facebook популярный норвежский сериал
- Apple и Стивен Спилберг готовят римейк сериала «Удивительные истории»
- «2+2» покажет продолжение «Гвардии»
- «ДжеДАІ» на «2+2» становятся информационно-развлекательными