«2+2» снимает сериал по повести блогера Павла Паштета Белянского

«1+1 Продакшен» по заказу телеканала «2+2» приступил к съемкам 20-серийного приключенческого детектива «Стоматолог», в основу сценария которого легла повесть украинского блогера Павла Паштета Белянского «Стоматолог решает жениться».

Как сообщает пресс-служба канала, «Стоматолог» – это детективная история о харизматичном владельце стоматологической клиники Дмитрии Торопком, который постоянно попадает в невероятные, иногда опасные приключения – не только любовные, но и детективные. Принципиальный Торопкой не привык оставаться в стороне, поэтому, становясь свидетелем странных преступлений, берется за их расследования. В этом ему помогаютдрузья детства – женский доктор Петр Демин и бизнесмен с бандитским прошлым Сергей Грязев.

"В этой истории есть место убийствам, юмору, экшену, и, конечно, любви. Когда придумывал Торопкого, даже не надеялся, что скоро он появится на экранах", – рассказывает Белянский.