«2+2» покажет сериал «Команда» о противостоянии одесскому криминалитету

На телеканале «2+2» с 6 марта стартует остросюжетный сериал «Команда», рассказывающий историю троих друзей, которые бросили вызов криминальным кругам Одессы, сообщает пресс-служба канала.
Сериал будет выходить с понедельника по четверг.
Роли в нем сыграли актеры: Матвей Зубалевич, Александр Пацевич, Михаил Станкевич, Георгий Поволоцкий, Владимир Осадчий, Мирослав Павличенко, Александр Данильченкои и др.
По сюжету, главный герой «Команды» капитан полиции – принципиальный столичный оперативник, «перешедший дорогу» влиятельному политику, поэтому руководство отправляет его в принудительный отпуск. Так он оказывается в родной Одессе, где, кроме родительской заботы и воспоминаний детства, ждет непримиримое столкновение с криминальными «отцами» города.
Напомним, 6 февраля на «2+2» стартовал криминальный сериал «Одиночка» с Алексеем Горбуновым в главной роли.
Фото: пресс-служба «2+2»
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