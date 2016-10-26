«2+2» покажет продолжение «Гвардии»

На телеканале «2+2» 14 октября состоится премьера двухсерийного телефильма «Гвардия-2», который является продолжением одноименного сериала, снятого в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба канала, в эфире эта военно-патриотическая драма выйдет в 20:20.

Режиссером телефильма, как и сериала, выступил Алексей Шапарев («Правило боя», «Эскимоска» и др.). А снялись в нем Алексей Горбунов, Вано Янтбелидзе, Алексей Тритенко, Ахтем Сеитаблаев, Дмитрий Ступка, Римма Зюбина, Ольга Матешко и др.