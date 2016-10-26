ТЕЛЕКРИТИКА

«2+2» покажет продолжение «Гвардии»

Бизнес

На телеканале «2+2» 14 октября состоится премьера двухсерийного телефильма «Гвардия-2», который является продолжением одноименного сериала, снятого в 2014 году.

Как сообщает пресс-служба канала, в эфире эта военно-патриотическая драма выйдет в 20:20.

Режиссером телефильма, как и сериала, выступил Алексей Шапарев («Правило боя», «Эскимоска» и др.). А снялись в нем Алексей Горбунов, Вано Янтбелидзе, Алексей Тритенко, Ахтем Сеитаблаев, Дмитрий Ступка, Римма Зюбина, Ольга Матешко и др.

Культура

Режиссер сериала «Гвардия» Алексей Шапарев – о мужском кино

По сюжету, все события фильма разворачиваются вокруг разведгруппы во главе с бывшим афганцем с позывным «Дед». Вчерашние новобранцы становятся профессиональными разведчиками и идут на новое задание. Появляется информация о возможности полномасштабного вторжения российских войск и подготовке теракта в прифронтовом городе со стороны оккупантов. Команда «Деда» вступает в битву, чтобы предотвратить страшную трагедию среди мирного населения и выявить «крота» – организатора теракта.

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