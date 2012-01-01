«2+2» покажет остросюжетный сериал о водителях и их попутчиках

На телеканале «2+2» 22 мая стартует украинский остросюжетный сериал «Встречная полоса», в основе которого реальные истории людей, судьбы которых объединила дорога,сообщает пресс-служба канала.

"В наше время автомобили – неотъемлемая часть жизни. В мире существуют миллионы водителей и пассажиров, и у каждого – своя история с неожиданными, часто опасными поворотами. Именно такие остросюжетные истории из «жизни за рулем» расскажет зрителям «Встречная полоса»", - рассказывают на телеканале. В каждой серии новые события и новые герои (случайные попутчики, автомобилисты-любители, профессиональные водители – дальнобойщики, таксисты, водители автобусов и т.д.).

"То, что в каждой серии у нас новый сюжет, позволило привлечь к работе много молодых, талантливых украинских актеров. Особенность «Встречной полосы» в том, что все истории, какими бы невероятными они не казались, взяты из реальной жизни", – говорит исполнительный продюсер «2+2» и автор идеи нового сериала Оксана Янко-Коваленко.

Сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:20.

Фото: Пресс-служба «2+2»