«2+2» покажет криминальный сериал с Дашей Трегубовой

В эфире телеканала «2+2» 17 апреля стартует украинский криминальный сериал «Схватка» о работе вымышленного спецподразделения по расследованию особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба канала.

Каждая серия «Схватки» – отдельная детективная история. Сотрудники спецподразделения занимаются расследованием самых запутанных преступлений. Здесь работают лучшие из лучших в своем деле: оперативник, бывший спецназовец Артур (актер Петр Крылов), криминалист Анна (Инна Приходько), эксперт Борис Коган (Николай Бутковский), психолог Нина (Даша Трегубова), компьютерный гений Игорь (Влад Никитенко). Их «шеф» - Глеб Стриженов (Алексей Череватенко).

"В «Схватке» мы занимаемся психологически очень тяжелыми преступлениями. Все сдержано, серьезно, много аналитики, конечно, есть и погони, и перестрелки, но наши эмоции проявляются не так во вне, как в преданности делу", – рассказывает актриса Инна Приходько.

Сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:15. Его производством занималаськинокомпания Pro TV.

Фото: Facebook Даши Трегубовой