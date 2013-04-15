16 лучших обложек июля

Можно сколько угодно смеяться над заряженными кристаллами и прочими устращающими штуками из каталога компании Goop, принадлежащей Гвинет Пэлтроу, но тематическая обложка The New York Times вышла весьма стильной. Позже дизайнеры журнала рассказали, как она создавалась: им хотелось, чтобы фото, как и сама Пэлтроу, излучало «власть и контроль». Взгляните в ее васильковые глаза: ну разве не хочется обзавестись хотя бы малюсеньким кристалльчиком?