16 лучших обложек июля

«Телекритика» каждый месяц вспоминает, какие фото, рисунки и коллажи украшали топовые мировые СМИ и инди-издания.
Санса Старк на белом троне или Гвинет Пэлтроу, гипнотизирующая потенциальных покупателей фирменного «пропаривателя влагалища» - в июле глянцу было чем удивить читателей.
Композиционно новая обложка Time напоминает апрельский выпуск журнала 2013 года – только “Made in the USA” превратилось в руины демократии. Это можно счесть дизайнерским самоповтором, а можно прочесть как изящную метафору.
Июльский спецвыпуск журнала ESPN вышел под обложками с 15 звездами большого спорта (обнаженными, конечно же). Самый впечатляющий кадр вышел с фигуристом Адамом Риппоном, бронзовым призером Олимпиады в Пхенчане, которого заставили позировать среди пластиковых льдов.
Южноафриканский Design Times на этот раз радует глаз работой уроженца Претории Герхарда ван Вика. Судя по портфолио этого малоизвестного за пределами родины художника, ему прямая дорога на обложки New Yorker (взгляните хотя бы на лягушку-битника).
Caleo решил выступить против заполонивших модный глянец строгих геометрических форм и минимализма, сделав лицом июльского выпуска ангелоподобного Тона Хиклса в неоромантическом образе, который приглашает вернуться в 60-е – начало 70-х.
«Твоя дочь говорит, что она трансгендер. Она хочет сделать операцию и пройти гормональную терапию. Ей 13», - гласит главная тема нового номера The Atlantic. Противоречивую статью о гендерной дисфории уже можно прочесть онлайн, а что касается фото – это фирменные цветные блики уроженца Польши, фотографа Мачека Яшика.
Июльский выпуск Elle успел выйти прежде, чем Карди Би объявила о прекращении своего турне, но теперь-то можно с уверенностью согласиться с заголовком, вынесенным на обложку: королева Ники Минаж снова заняла свой трон. Судя по фото, у нее предостаточно бисера, чтобы метать перед несогласными, но девушка явно выше таких дворцовых интриг.
Не совсем понятно, какого партнера имеют в виду издатели журнала– настоящего секс-робота или какого-нибудь голосового помощника, призванного давать застенчивому технарю рекомендации в деликатные моменты. Но среди прочего глянца о гаджетах июльский номер Exhibit выделяется на славу.
Снявшись для Vogue Mexico, супермодель Белла Хадид преподнесла нам два новых тренда – белый комбинезон с черными лодочками и экстремальную длину брючин. Как гласит cover story, «Новое поколение живет без табу»!
Можно сколько угодно смеяться над заряженными кристаллами и прочими устращающими штуками из каталога компании Goop, принадлежащей Гвинет Пэлтроу, но тематическая обложка The New York Times вышла весьма стильной. Позже дизайнеры журнала рассказали, как она создавалась: им хотелось, чтобы фото, как и сама Пэлтроу, излучало «власть и контроль». Взгляните в ее васильковые глаза: ну разве не хочется обзавестись хотя бы малюсеньким кристалльчиком?
На обложке главного ближневосточного журнала о дизайне и архитектуре Identity – фото из брендбука компании Diabla. Все верно: это фото, а не рендер, и если вы взглянули на него во второй раз, чтобы в этом убедиться, значит дизайнеры не ошиблись с выбором.
Нигерийская писательница Чимаманда Нгози Адичи («Половина желтого солнца») появилась на обложке Le Monde с подписью «Могущественная женщина». После ее мощных TED-лекций с этим не поспоришь, а глядя на все три варианта обложки для французского журнала, можно убедиться, что стиль – еще один элемент ее могущества.
Ничего особенного, просто Бруклин Бекхэм сфотографировал Софи Тернер для 1883 в необычном интерьере. «Трон? Какой еще трон?» - явно спрашивает исполнительница роли Сансы Старк.
Звезды нового хит-сериала Pose от телеканала FX снялись для ЛГБТ-журнала Out. Кстати, сразу после премьеры шоу его продлили на второй сезон, так что этих красоток мы увидим еще не раз - и хочется верить, что не только на обложках тематического глянца.