ТЕЛЕКРИТИКА

15 процентов мирового интернет-трафика приходится на Netflix

Бизнес

Об этом свидетельствует исследование Global Internet Phenomena Report от компании Sandvine.


Аналитики Sandvine исследовали как загружаемый в сеть так и скачиваемый из сети трафик. Оказалось, что отобъема интернет-трафика по всему миру на стриминговый видеосервис Netflix приходится 14,97%, сообщается в отчете исследования  (в США показатели стримингового сервиса еще выше – 19,1%).

Фото: Global Internet Phenomena Report

Среди видеостриминговых сервисов на втором месте находятся небольшие площадки, третье место занимает YouTube (11,35%).

Всего же доля видео-контента в общемировом трафике, который пользователи скачивают из интернета, составляет 58%.  

Исследование Global Internet Phenomena Report также показало, что  пиратство в интернете все еще процветает: 22% трафика, который загружается в сеть, приходится на BitTorrent. Таковы мировые показатели. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показатели у BitTorrent еще выше – 31% загрузочного трафика.

Напомним, недавно стало известно, что зрителям предложат самим выбирать концовки сериалов Netflix. 

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