15 процентов мирового интернет-трафика приходится на Netflix

Об этом свидетельствует исследование Global Internet Phenomena Report от компании Sandvine.
Аналитики Sandvine исследовали как загружаемый в сеть так и скачиваемый из сети трафик. Оказалось, что отобъема интернет-трафика по всему миру на стриминговый видеосервис Netflix приходится 14,97%, сообщается в отчете исследования (в США показатели стримингового сервиса еще выше – 19,1%).
Среди видеостриминговых сервисов на втором месте находятся небольшие площадки, третье место занимает YouTube (11,35%).
Всего же доля видео-контента в общемировом трафике, который пользователи скачивают из интернета, составляет 58%.
Исследование Global Internet Phenomena Report также показало, что пиратство в интернете все еще процветает: 22% трафика, который загружается в сеть, приходится на BitTorrent. Таковы мировые показатели. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показатели у BitTorrent еще выше – 31% загрузочного трафика.
Напомним, недавно стало известно, что зрителям предложат самим выбирать концовки сериалов Netflix.