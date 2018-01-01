15 процентов мирового интернет-трафика приходится на Netflix

Среди видеостриминговых сервисов на втором месте находятся небольшие площадки, третье место занимает YouTube (11,35%).

Всего же доля видео-контента в общемировом трафике, который пользователи скачивают из интернета, составляет 58%.

Исследование Global Internet Phenomena Report также показало, что пиратство в интернете все еще процветает: 22% трафика, который загружается в сеть, приходится на BitTorrent. Таковы мировые показатели. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) показатели у BitTorrent еще выше – 31% загрузочного трафика.

Напомним, недавно стало известно, что зрителям предложат самим выбирать концовки сериалов Netflix.