15 лучших обложек августа

Cosmopolitan не раз ругали за мизогинию, а сеть супермаркетов Walmart даже убрала журнал со своих стоек из-за неуважения редакции к женщинам. Но журнала Cosmopolitan South Africa это явно не касается: его августовский номер посвящен женскому активизму (и еще тому, как пережить ретроградный Меркурий, но у каждого свои недостатки).