ТЕЛЕКРИТИКА

15 лучших обложек августа

Журналы ручной работы, Cosmopolitan для феминисток и вечно молодая Мадонна

Бизнес

«Телекритика» каждый месяц вспоминает, какие фото, рисунки и коллажи украшали топовые мировые СМИ и инди-издания.


Воспоминания о биржевой панике и наступлении глобального потепления на этот раз уравновешены лучшими бьюти-съемками лета.

1

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Августовский номер The New York Times посвящен изменению климата. Огромная тематическая статья, опубликованная на сайте издания, основана на 18 месяцах изучения материала и более чем сотне интервью.

2

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Свежий New York – тоже траурный: он приурочен к 10-летию печально известного финансового кризиса.

3

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Журнал Eye, посвященный графическому дизайну, стоит недешево – 23 фунта. Остается лишь позавидовать тем фанатикам, которые собирают его с 1990 года и уже выстроили на полке такую впечатляющую радугу.

4

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Cosmopolitan не раз ругали за мизогинию, а сеть супермаркетов Walmart даже убрала журнал со своих стоек из-за неуважения редакции к женщинам. Но журнала  Cosmopolitan South Africa это явно не касается: его августовский номер посвящен женскому активизму (и еще тому, как пережить ретроградный Меркурий, но у каждого свои недостатки).

5

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Спецтема пятого номера испанского модного журнала Solar – секс, и игривое кавер-фото с телескопической трубой – далеко не все, что редакция может предложить читателям. В наличии две альтернативные обложки ограниченного тиража, на одной из которых изображена легендарная Аманда Лир, а на другой – полностью обнаженный парень с милым щеночком во время сиесты.

6

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Уникальный зин Counterpoint печатается на ризографе при помощи соевых чернил, сшивается вручную и выглядит как журнал, который можно обнаружить в диване у бабушки. Каждый выпуск посвящен новой теме; на этот раз – авиации.

7

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И раз уж зашла речь о винтажных публикациях необычной тематики – вот новая обложка журнала для теннисистов Racquet.

8

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Корейская звезда Ли Хо Чжон на обложке L'Officiel Singapore седлает ковер. Что ж, давно пора было вернуть этот предмет интерьера в гламурные фотосессии.

9

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Бизнес-издание Fortune прониклось апокалиптическими настроениями и пророчит конец всему. Ну и напоследок традиционно публикует список 500 крупнейших компаний мира.

10

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Аналогичные настроения царят в Bloomberg Businessweek, на новой обложке которого министр финансов США Стивен Мнучин успокаивает себя, твердя: «Все в порядке. Все в порядке...»

11

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Забавный комикс от постоянного иллюстратора The New Yorker Тома Гоулда «На берегу» прекрасно передает пляжное настроение последних недель. Сам художник утверждает, что хотел изобразить жителей Нью-Йорка «стадом диких зверей, бредущих к водопою».

12

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Постоянная героиня нашей рубрики Адвоа Абоа и не нуждающаяся в представлении Наоми Кэмпбелл позируют на обложке юбилейного номера журнала Love.

13

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Британский панк меняет брутальность на искренность, и следом за ним музыкальный журнал DIY меняет угрюмую эстетику на ироничную съемку татуированных рокеров с цветочками и маффинами. В главных ролях – молодые группы с говорящими названиями Slaves и IDLES.

14

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Фото дрэг-звезды Акварии убрали с обложки нового альбома рэпера Трэвиса Скотта, зато ей удалось блистать в новом выпуске журнала Gay Times.

15

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Мадонна, которой 16 августа исполнилось 60 лет, вместе с Vogue Italia возвращает нас во времена Take a Bow и La Isla Bonita – хотя не похоже, что для нее с тех пор прошло много лет.

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