12 каналов требуют от ИТК равных возможностей к анализу целевых аудиторий

Двенадцать телеканалов просят Индустриальный телевизионный комитет (ИТК) воздержаться от любых изменений правил пользования данными телеизмерений.

Соответствующее обращение к ИТК подписали руководители телеканалов «Еспресо», «Прямой», «UA:Перший», «112 Украина», «Киев», ATR, Music Box, XSport, EU Music, «24 канал», NewsOne и O-TV.

"Просим остановить введение в действие решения ИТК относительно ограничений формировать в программном обеспечении Markdata Media Workstation целевых аудиторий менее 30 кейсов с 1 ноября 2017 года", – говорится в нем.

По мнению каналов, оно ставит их в неравные конкурентные условия, поскольку работники телекомпаний, входящих в состав комитета имеют доступ к так называемым «сырым данным», а следовательно, их аналитика и исследовательские интерпретации зрительского поведения останутся на уровне одного кейса после нововведений.

"Мы глубоко обеспокоены ситуацией, сложившейся на рынке телеизмирений и действиями ИТК в пользу своих участников и как лицензионные пользователи данных ТВ-панели требуем равных возможностей к анализу целевых аудиторий без каких-либо ограничений и изменений", подчеркивается в обращении.

Напомним, ИТК – специализированное объединение ведущих телеканалов и медиаагентств, представляющее интересы телевизионной отрасли страны и содействующее ее развитию. В нем представлены: основные четыре телегруппы (Inter Media Group, «Медиа группа Украина», 1+1 media и StarLightMedia) и «5 канал», четыре основные медийные группы (Publicis Groupe Media, Omnicom Media Group, ADV Group, GroupM) и агентство Media Arts Group Ukraine.

Фото: Пресс-служба канала «Еспресо»