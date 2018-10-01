«112 Украина» доказал в суде бездействие Нацсовета

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания был обязан рассмотреть вопрос о продлении цифровых лицензий за 60 дней до окончания срока их действия, настаивает «112 Украина». В день подачи заявления от компаний вещателя суд принял решение, блокирующее рассмотрение вопроса.
Нацсовет обнародовал текст судебного постановления по группе компаний «112 Украина», касающегося вопроса о продлении срока действия пяти региональных цифровых лицензий вещателя.
Телеканал указал, что Нацсовет бездействует, ведь по закону регулятор обязан рассмотреть вопрос о продлении цифровых лицензий за 60 дней до окончания срока их действия.
Суд принял сторону телеканала и постановил, что Нацсовету запрещено принимать решения об отказе в продлении срока действия лицензий на вещание указанных компаний.
Как сообщала «Телекритика», на заседании 18 октября регулятор перенес рассмотрение вопроса продления цифровых лицензий на неограниченный срок, поскольку получил постановление Окружного административного суда об обеспечении административного иска.
Решение вынес судья Игорь Смолий за день до заседания – 17 октября. Заявление от телеканала поступило в этот же день. На регулятора подали в суд пять компаний из группы «112 Украина», на которые записаны региональные цифровые лицензии – ООО «Ариадна ТВ», ООО «Лидер ТВ», ООО «Партнер ТВ», ООО «ТВ Выбор» и ООО «Новый формат ТВ».
Регулятор получил копию судебного решения перед заседанием от адвоката, представлявшего интересы вещателя в суде. По состоянию на утро четверга данное решение не было отображено в реестре судебных решений, что давало Нацсовету юридическую возможность рассмотреть вопрос.
Семилетний срок действия пяти цифровых лицензий истек месяц назад – 19 сентября. Лицензии вещателя по закону остаются действительными до момента принятия решения Нацсоветом об их продлении. Телеканал в своем иске указал, что Нацсовет, согласно части третьей статьи 33 закона «О телевидении и радиовещании», обязан был рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий за 60 дней до окончания цифровых лицензий – до 23 июля.
Канал объяснил суду, что у регулятора было 180 дней на рассмотрение вопроса продления цифровых лицензий – с момента подачи каналом такого заявления, но этого регулятор так и не сделал. Телеканал отмечает, что если бы Нацсовет руководствовался законом и рассмотрел вопрос до 23 июля, в случае непродления лицензии у вещателя было бы еще два месяца для оспаривания решения в суде.
Но теперь, в случае принятия решения о непродлении цифровых лицензий, вещатель будет обязан остановить вещание сразу после принятия решения.
Таким образом, каналу придется оспаривать вердикт Нацсовета «в условиях фактически остановленного вещания».
«При данных обстоятельствах истцы («112 Украина». – Ред.) считают, что вопрос незаконного бездействия ответчика должен быть решен в суде по этому делу по факту рассмотрения их заявлений о продлении срока действия лицензий. Только в таком случае рассмотрение заявлений истцов о продлении лицензий может быть осуществлено ответчиком в условиях, когда решением суда будет подтверждена противоправность бездействия ответчика, что и будет восстановлением нарушенного права, по которому истцы обратились в суд», – говорится в тексте решения суда.
Ранее члены регулятора указывали на неправомерность подобных судебных решений – суды могут только рекомендовать Нацсовету рассматривать или не рассматривать вопрос, а регулятор, как коллегиальный орган, вправе принимать решение на свое усмотрение. В данном случае суд фактически подменяет решение Нацсовета, указывает, какое решение члены ведомства не могут принять.
В последние месяцы в СМИ писали о возможных договоренностях представителей телеканала с властью по вопросу продления цифровых лицензий, которые должна имплементировать президентская часть Нацсовета. Юрий Артеменко называл эту информацию слухами.
Это вторая попытка регулятора рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112 Украина». Три недели назад регулятор перенес рассмотрение вопроса, сославшись на письмо телеканала о невозможности явиться на заседание его юриста Василия Сметаны из-за отпуска. Еще раньше затягивание вынесения вопроса продления цифровых лицензий Юрий Артеменко объяснял просьбой СБУ, которая расследует изменение собственности вещателя. Почему чиновник решил выполнить требование другого ведомства и как вопрос продления лицензий может быть связан со сменой собственности, глава регулятора не сообщил. Изначально регулятор планировал успеть рассмотреть вопрос продления цифровых лицензий «112» в отведенный законом срок.
По региональным цифровым лицензиям у канала «112 Украина» – пять непогашенных предупреждений (у каждой из пяти компаний), штраф за самовольную смену концепции (канал его не оплатил), а также у вещателя непрозрачная собственность – все это дает регулятору законную возможность отказать в продлении лицензий. У «112» останется лицензия на спутниковое вещание. У телеканала было 34 отказа в переоформлении концепции – вещатель просил узаконить информационное вещание вместо прописанного развлекательного. Регулятор, отказывая телеканалу, ссылался на то, что вещатель выиграл конкурс на региональное цифровое вещание именно с развлекательным форматом.
В апреле у «112 Украина» появился бенефициар (до этого структура собственности вещателя была «закольцованной»: каналом попарно владели компании группы): им стал гражданин Германии Эдуард Катц. Он владеет группой компаний «112» через швейцарское АО «Плирофориэс АГ», зарегистрированное в городе Херизау. Примерно тогда же в СМИ появилась информация о том, что телеканалом теперь владеет лидер «Украинского выбора» Виктор Медведчук, после чего в эфире вещателя увеличилось количество упоминаний последнего. По данным «Радио Свобода», Катц занимается продажей подержанных автомобилей.
Отсутствие вещания «112 Украина» в эфирной цифровой сети «Зеонбуда» уравняет шансы канала с главными конкурентами в информационной нише – NewsOne и «24» (вещают только по спутниковой лицензии). Из информационных телеканалов общенациональные цифровые лицензии есть у «5 канала», «Прямого», ZIK и «Еспресо».