Телеканал «112 Украина» запустил новое социальное ток-шоу

Как утверждает редактор программы Ярослав Шевченко, у «Вызова» есть широкий выбор освещаемых тем.

«Спектр тем широк: пенсии, тарифы, вакцины, система миграции, здоровья и многие другие. Это случаи, которые касаются как каждого в отдельности, так и государства в целом. У нас будет живое общение героев шоу с представителями региональной и центральной власти, народными депутатами, членами правительства. Мы представим глобальную проблему в широкой плоскости, чтобы вместе искать пути решения проблем», – рассказал он.

Во время съемок программы за дискуссией политиков и героев в студии наблюдают 112 зрителей, у которых есть возможность проверить правдивость сказанного участниками шоу. Также каждый зритель с помощью специалистов и экспертов может научиться самостоятельно, без участия власти или других органов, разбираться в социально важных вопросах.

Почему проекту присвоили название «Вызов»? На этот вопрос дала ответ одна из ведущих программы.

«Такое название этому шоу дано не случайно. Мы бросаем вызов всем представителям региональной и центральной власти – откликнуться на важные вопросы граждан Украины», – отметила Татьяна Хмельницкая.

«Ток-шоу "Вызов" создаст качественную площадку для обмена мнениями политиков, объединит острые дискуссии в социальных сетях и в телевизоре. Перед нами стоит задача не решить какую-то отдельную проблему, мы хотим найти выход из глобальных резонансных ситуаций, с которыми ежедневно сталкиваются украинцы», – говорит Татьяна Иванская.

Программу «Вызов» планируют показывать в эфире телеканала «112 Украина» каждую пятницу в 19:30. Хронометраж одного выпуска – 2 часа 30 минут. Первый выпуск программы вышел в эфир 26 октября.