«112 Украина» запускает программу с российским оппозиционером Леонидом Гозманом

Телеканал «112 Украина» запускает новый проект, который будет вести российский оппозиционный политик Леонид Гозман, – под названием «Гозман».

Как сообщает пресс-служба канала, программа будет выходить по субботам в 18:15, первый выпуск – завтра, 4 ноября.

В программе «Гозман» российский политик вместе с ведущими «112 Украина» Анной Степанец и Виолеттой Трыковой, которые будут сменять друг друга понедельно, будут говорить об Украине, России и мире, а также о событиях, меняющих современность.

"Я живу в России и не собираюсь отсюда уезжать. Я хочу, чтобы Россия стала, наконец, нормальной свободной страной. Я не хочу, чтобы моя страна захватывала чужие земли и врала всему миру, что она этого не делала. Я не хочу, чтобы мои сограждане убивали людей и погибали сами. Я благодарен каналу «112» за возможность напрямую говорить с гражданами вашей прекрасной страны. Я хочу, чтобы вы знали – в России есть люди, которые искренне желают Украине успеха", – говорит Леонид Гозман.

Как известно, Леонид Гозман также является президентом Общероссийского общественного движения «Союз правых сил», обозревателем «Новой газеты» и блогером радиостанции «Эхо Москвы».

Фото: Facebook Алексея Молоторенко