«112 Украина» запускает программу с главредом «Гордона»

На телеканале «112 Украина» завтра, 26 сентября, стартует новая программа «Бацман» с главным редактором общественно-политического интернет-издания «Гордон», супругой Дмитрия Гордона Алесей Бацман.
Как сообщает пресс-служба канала, программа будет выходить по вторникам и четвергам в 21:10. В ней телеведущая будет вести диалог с известными людьми, например политиками и общественными деятелями, на остросоциальную тематику. Также в фокусе проекта – политические сплетни и секреты.
"Мой проект – это всегда интересные герои. Их можно любить, ненавидеть, раздражаться, но нельзя оставаться равнодушными. А следовательно – переключиться на другой телеканал. Вы увидите тех, кто вчера, сегодня и завтра влиял, и будет влиять на ход украинской и мировой истории. Зрителям однозначно обещаю яркое зрелище, а политикам – неудобные вопросы", – анонсирует Бацман.
Напомним, до этого Алеся Бацман вела собственную программу-интервью на телеканале NewsOne.
Фото: Facebook Алеси Бацман
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