«112 Украина» покажет фильм своего журналиста об украинском флоте

Завтра, 7 октября, в 21:10 в эфире телеканала «112 Украина» выйдет документальный фильм специального корреспондента канала Богдана Пиленко «Морской бой».

Как рассказывает пресс-служба телеканала, в своей Пиленко отслеживает события, которые плавно привели нашу страну к тому, что она осталась практически без флота, восстанавливает хронологию встреч, договоренностей и переговоров. Это попытка журналиста через призму событий показать, почему все происходило именно так.

"В 2014-м во время аннексии Крыма, по данным военных, мы потеряли 70% боевых возможностей на море. Ну, и у меня возник вопрос: а в каком состоянии были украинские ВМС в то время? Оказалось, что мы теряли флот уже с момента провозглашения Независимости", – говорит автор двухсерийного фильма.

Фото: Facebook Богдана Пиленко