«112 Украина» переходит на спутник Amos-3

Об этом сообщает пресс-служба канала.

"Чтобы и дальше смотреть каналы через спутник, зрители должны максимально оперативно перенастроить свои ТВ-тюнеры на Amos-3", - говорится в сообщении.

В ближайшее время трансляция канала по старым параметрам будет прекращена.

"Очень важно, чтобы все, кто смотрит нас через спутник, успели поменять настройки приема канала. Сейчас мы максимально информируем наших зрителей о том, как это сделать, в какие сроки. Наш зритель – это главное, и мы хотим, чтобы переход на новый спутник был для него максимально комфортным", - говорит директор телеканала Юрий Будяк.

Напомним, что на новый спутник с 1 апреля также переходят и все каналы группы 1+1 media.