«112 Украина» и «Радио Свобода» запускают совместный проект

На телеканале «112 Украина» и «Радио Свобода» начнет выходить их совместный проект под названием «Завтра», сообщает пресс-служба канала.

В эфире «112 Украина» проект стартует в воскресенье, 10 сентября, в 22:00.В нем ведущие вместе с гостями студии будут анализировать сказанное и происходящее в нашей стране и за ее пределами, и то, как это отразится на будущем Украины, а также обращать внимание на неочевидные вещи, которые будут иметь значение завтра, на политические тренды, уроки истории.

"«Завтра» – это не только аналитическая программа, не просто итоги недели. В новом проекте мы расширим горизонты проблем. Вместо обычных спикеров в студии будут исключительно профильные специалисты – люди, которые глубоко в теме. Ставка во время разговора – не на продолжительность, а на суть сказанного", – рассказывает ведущий программы Олег Билецкий.

В проекте, который будет выходить в прямом эфире, будут как общение с приглашенными гостями, так и новостные сюжеты и скайп-включения.

"Для «Радио Свобода» принципиально соблюдать профессиональные стандарты, дать зрителю доступ к объективной информации. Это наша миссия. Мы рады, что в этом нашли понимание с телеканалом «112 Украина». У нас уже есть успешный совместный проект – это «Донбасс Реалии». Уверена, что «Завтра» станет следующим удачным шагом в сотрудничестве", – отмечает главный продюсер украинской службы «Радио Свобода» Наталия Симонина.