«1+1» запускает скетч-шоу «Знай наших», снятое Семеном Горовым

Телеканал «1+1» покажет новое 16-серийное скетч-шоу «Знай наших» о приключениях иностранцев в Украине. Дата премьеры пока не называется.
Как сообщает пресс-служба канала, героями скетчей станут гости нашей страны, которые встретятся с уникальными, находчивыми и самыми яркими украинцами разных профессий. "Иностранцы будут попадать в привычные для наших соотечественников ситуации, которые навсегда запомнятся гостям из заграницы и даже изменят их мировосприятие. Также герои познакомятся с удивительным украинским колоритом, харизматичными представителями разных регионов и прочувствуют нашу жизнь изнутри", - рассказывают на «1+1».
Роли в скетч-шоу исполняют Владимир Горянский, Ольга Кияшко, Назар Заднепровский, Константин Корецкий, Александр Ярема, Виталина Библив, Ринат Хабибулин, Валерий Астахов, Виталий Иванченко, Виктор Стороженко и др. Режиссером выступил Семен Горов.
Производством «Знай наших» занимается продакшн-студия «Рога и копыта», основанная Игорем Пелыхом.
Фото: Пресс-служба «1+1»
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