«1+1» запускает программу с ведущим священником

На телеканале «1+1» с 25 марта начнет выходить новый научно-познавательный проект «Таємний код віри» с ведущим священником отцом Георгием Коваленко.

Как сообщает пресс-служба канала, в каждой программе ведущий будет искать ответы на вопросы о религии и церкви, которые волнуют каждого человека, в Библии, Коране, Торе, старых манускриптах и храмах разных конфессий.Выяснить истину ему помогут историки, религиоведы, ученые, богословы, философы и др.

Темами программ станут: «Язычество и христианство», «Деликатные вопросы в религии», «Гендерное равенство и роль женщины в христианстве», «Пасха и смысл этого праздника», «История святых писаний», «Церковь и наука», «Пожертвование или сознательная помощь», «Религиозная община будущего».

"Мы попытаемся приоткрыть людям дверь в церковь, а церкви - к проблемам людей. Мы хотим донести ценности, которые на самом деле несет в себе православие. Наша цель - показать, что вера в Бога - это мир, любовь и свобода. В проекте «Таємний код віри» мы будем разбивать стереотипы, связанные с религией и церковью, а также исследовать «закрытые» темы", - рассказывает отец Георгий Коваленко.

Цикл документальных научно-познавательных фильмов «Таємний код віри» - совместный проект телеканала и «Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости», который будет состоять из восьми эпизодов. Над производством проекта работает творческая группа «1+1 Продакшн» под руководством генерального продюсера Виктории Лезиной. Креативный продюсер проекта - автор документального исторического фильма-расследования «Україна. Повернення своєї історії» Аким Галимов.

Георгий Коваленко - православный священник, богослов, философ, блогер, общественный деятель, ректор «Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости».

Фото: пресс-служба «1+1»