«1+1» в январе покажет документальный фильм «ТСН. 20 лет»

К юбилею Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканал «1+1» готовит документальный фильм «ТСН. 20 лет». Его премьера состоится в январе, сообщает пресс-служба группы 1+1 media.

"Лента раскрывает многолетнюю историю ТСН сквозь призму становления независимости Украины и важнейших для страны событий. Она расскажет о ежедневной работе журналистов и редакции ТСН, взлетах и падениях, поражениях и победах, трудностях и успехах на пути одной из наиболее популярных новостных программ", - говорят в холдинге.

Над фильмом работает Управление журналистских проектов 1+1 media, а его автором стала ведущая и журналист Светлана Усенко (другие ее проекты - «Расщепленные на атомы», «Тайны гения Шевченко», «Секреты Бандеры» и др.).

Съемки «ТСН. 20 лет» длились несколько месяцев. В нем присутствуют как архивные видеоматериалы и эксклюзивные интервью, так и художественная реконструкция событий.

"В течение полугода вместе со съемочной группой мы фактически жили с ТСН, пытаясь передать ее особую атмосферу, рассказав о самых счастливых, а иногда и очень драматических моментах, общаясь с коллегами и заряжаясь их энергетикой", - рассказывает автор.