«1+1», StarLightMedia, «Украина» и «Интер» договорились закодировать свои спутниковые каналы

Четыре крупнейшие украинские медиагруппы – 1+1 media, «Медиа группа Украина», StarLightMedia и «Интер медиа групп», транслирующие в общей сложности около 30 телеканалов, – достигли предварительного согласия относительно кодировки открытых телеканалов на спутнике,сообщаетLIGA.net.

Ранее о готовности закодировать свои каналы говорили 1+1 media, «Медиа группа Украина» и StarLightMedia. Теперь же, по информации нескольких источников LIGA.net на рынке, в необходимости кодировки удалось уговорить и группу «Интер».

"Официально об этом объявят на ТИМ (крупная отраслевая конференция, которая пройдет в первых числах ноября. – Ред.). Если говорить об «Интере», то мы никогда не были против кодирования", – отметил один из инсайдеров в самой группе, добавив, что медиагруппы надеются, что вещание удастся закодировать уже весной.

Как пишет издание, кодированные каналы телегруппы хотят повесить на две DTH-платформы (провайдеры платного спутникового ТВ): XTRA TV (принадлежит группе «Украина») и Viasat («Плюсы»). Своих спутниковых провайдеров не будет у StarLightMedia и «Интера». Также медийщики практически определились с поставщиком самого решения по кодировке. Им, вероятнее всего, станет компания Verimatrix.

Напомним, в начале сентября директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов говорил, что осуществить кодировку своих спутниковых телеканалов в следующем году готовы медиагруппы 1+1 media, «Медиа группа Украина» и StarLightMedia, а «Интер медиа групп» со своей позицией пока не определилась.

Как известно, в группу «Интер» входят телеканалы «Интер», НТН, К1, К2, «Мега», «Пиксель», Zoom и «Enter-фильм»; в StarLightMedia – СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2 и «Оце»; в «Медиа группу Украина» – «Украина», НЛО ТВ, «Індиго TV», каналы «Футбол 1»/«Футбол 2» и региональные каналы «Донбасс», «34 канал» и «Сигма»; в 1+1 media – «1+1», «2+2», ТЕТ, «ПлюсПлюс», «1+1 International», «УНИАН ТВ» и «Бигуди».

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