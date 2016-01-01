«1+1» стал лидером телесмотрения по коммерческим аудиториям в 2016 году

"Для нас было крайне важно сохранить лидерство телесмотрения по коммерческой аудитории. Это стало возможным благодаря развитию собственного производства, и мы рады, что наша стратегия оправдалась", - отмечает генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.

По его словам, в 2017 году канал планирует усилить сериальную линейку, развивать развлекательные проекты и активно работать над информационными программами.