«1+1» стал лидером телесмотрения по коммерческим аудиториям в 2016 году

Телеканал «1+1» по итогам прошлого года лидирует в рейтингах телесмотрения по ключевым целевым аудиториям, сообщает пресс-служба 1+1 media.
Так, телеканал четвертый год подряд закрепляет первую позицию по аудитории 18-54 (Украина) со среднегодовой долей канала 11.6%.
Также «1+1» вышел на первое место по двум другим основным целевым аудиториям.В частности, он продолжил наращивать долю среди зрителей 18-54 (города 50К+) и возглавил топ каналов по этой аудитории. Доля телеканала выросла на 0.5 п.п. и составила 10.0%.
"Для нас было крайне важно сохранить лидерство телесмотрения по коммерческой аудитории. Это стало возможным благодаря развитию собственного производства, и мы рады, что наша стратегия оправдалась", - отмечает генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.
По его словам, в 2017 году канал планирует усилить сериальную линейку, развивать развлекательные проекты и активно работать над информационными программами.
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