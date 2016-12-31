«1+1» стал лидером телесмотрения 31 декабря и в новогоднюю ночь

Телеканал «1+1» пятый год подряд лидирует в рейтинге телесмотрения 31 декабря и в новогоднюю ночь, сообщает пресс-служба канала.
Так, его доля в последний день 2016 года составила 19.1% по аудитории 18-54 (Украина) и 20.6% по аудитории 18-54 (50К +), что стало лучшим показателем телесмотрения на украинском ТВ. А вновогоднюю ночь (с 22:00 до 1:00) доля выросла до 30.4% (18-54, Украина) и 33.2% (18-54, 50К +).
Топ-6 каналов новогодней ночи (31.12.2016, 22:00-1:00, доля 18-54 Украина/ 18-54 50К+)
В частности, отмечают на «1+1», на канале наибольшее количество зрителей посмотрели поздравление президента с Новым годом, которое сопровождалось сурдопереводом. Доля составила 34.7% (18-54, Украина) и 37.1% (18-54, 50К +).
Доля, поздравление Президента, ТОП-6 каналов (18-54 Украина/ 18-54 50К+)
Самым рейтинговым событием новогодней ночи и всего 2016 года стал гимн Украины, который в полночь на «1+1» исполнили Джамала, актеры студии «Квартал 95», Национальная паралимпийская сборная Украины, герои проекта «Переможці» и другие украинцы. Рейтинг по аудитории 18-54, (Украина) составил 16.2%, доля - 34.9%, а по аудитории 18-54 (50К +) - 16.3% и 37.7% соответственно.
Кроме того, добавляют на канале, самый высокий рейтинг телесмотрения среди развлекательных программ по итогам как 31 декабря, так и всего прошлого года, стал новогодний «Вечерний квартал»: до полуночи программа собрала рейтинг 11.9% по аудитории 18-54, (Украина) и долю 28.1%, а по 18-54 (50К +) - 12.2% и 30.9% соответственно. После полуночи показатели выросли: рейтинг составил 12.9%, доля - 30.3% (18-54, Украина), рейтинг - 13.2%, доля -33.2% (18-54, 50К +).
Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс.
Фото: kvartal95.com
Статьи по теме
- «Игра престолов» снова возглавил рейтинг наиболее скачиваемых нелегально сериалов
- «Нити судьбы» Film.ua стали лучшей сериальной премьерой года на украинском ТВ
- Сайт ТСН вернулся в рейтинг популярных среди украинцев сайтов: KANTAR TNS
- Адаптация поэмы Тараса Шевченко «Катерина» стала самым рейтинговым фильмом выходных