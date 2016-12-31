«1+1» стал лидером телесмотрения 31 декабря и в новогоднюю ночь

Самым рейтинговым событием новогодней ночи и всего 2016 года стал гимн Украины, который в полночь на «1+1» исполнили Джамала, актеры студии «Квартал 95», Национальная паралимпийская сборная Украины, герои проекта «Переможці» и другие украинцы. Рейтинг по аудитории 18-54, (Украина) составил 16.2%, доля - 34.9%, а по аудитории 18-54 (50К +) - 16.3% и 37.7% соответственно.

Кроме того, добавляют на канале, самый высокий рейтинг телесмотрения среди развлекательных программ по итогам как 31 декабря, так и всего прошлого года, стал новогодний «Вечерний квартал»: до полуночи программа собрала рейтинг 11.9% по аудитории 18-54, (Украина) и долю 28.1%, а по 18-54 (50К +) - 12.2% и 30.9% соответственно. После полуночи показатели выросли: рейтинг составил 12.9%, доля - 30.3% (18-54, Украина), рейтинг - 13.2%, доля -33.2% (18-54, 50К +).

Данные исследования ТВ-аудитории принадлежат ИТК; оператор панели - Nielsen; мониторинг - Коммуникационный Альянс.

Фото: kvartal95.com