«1+1» сообщает о попытке лишить его лицензии

Телеканал обратился с открытым письмом к президенту Петру Порошенко, главе парламента Андрею Парубию и премьеру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на ситуацию.

В нем сообщается, что две недели назад, 15 декабря, Нацсовет единогласно проголосовал за продление лицензии. При этом в ходе рассмотрения заявки, которое длилось 6 месяцев, никаких претензий в адрес канала не поступало.

"Но в последние две недели из разных источников мы получаем информацию о попытке отменить решение и осуществить рейдерский захват канала <...> мы находимся не только в ситуации неопределенности, но и перед угрозой отключения вещания или назначении какого-либо нового постороннего руководства канала «1+1»", – утверждается в письме, которое подписали гендиректор «1+1 медиа» Александр Ткаченко, директор департамента информвещания Сергей Попов, а также ведущие телеканала и руководитель студии «Квартал-95» Владимир Зеленский.

В письме упоминается, что, по неофициальным данным, якобы именно Администрация президента пытается повлиять на позицию Нацсовета: "На протяжении последних двух недель из надежных источников к нам поступали сообщения, что именно АП пытается повлиять на принятие решений Нацсоветом и передать контроль над каналом в другие руки. Мы не хотим в это верить и <...> уверены, что вы, как Президент Украины, как гарант Конституции, и руководители Верховной Рады и Кабинета Министров, должны обеспечить выполнение решения и продемонстрировать уважение к независимости СМИ".

При этом на канале подчеркивают, что даже при отсутствии решения имеют законное право продолжать вещание. "Во времена правления Януковича и мы, и наши коллеги из других СМИ – 5 канала, 24 канала, каналов других медиагрупп, привыкли к необходимости постоянного противостояния давлению и попыткам власти вмешиваться в работу СМИ. <...> Нас уже невозможно запугать, но мы надеемся, что в 2016 году, в отличие от ситуации трехлетней давности, государство само заинтересовано в выполнении законных процедур и работе независимых СМИ. <...> Мы уверены, что со сцены Майдана вы втроем отстаивали, среди прочего, недопустимость повторения такой ситуации".