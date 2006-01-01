«1+1» снимает сериал с украинскими и белорусскими актерами

По сюжету, у главной героини Даны Романовой были и огромный бизнес, и друзья, и перспективный роман. Но в один день все ее благополучие оказалось под угрозой. В тот же день молодой и амбициозный бизнесмен Павел Солдатов оказался на грани банкротства. В этот день их пути и пересеклись. Дана предлагает Павлу погасить долг в обмен на три дня делового и дружеского общения, которые, в итоге, изменят все.

"Эта мелодрама с элементами детектива – отличный повод для разговора о том, каково приходится современной женщине, как непросто ей бывает найти и сохранить свою любовь", – рассказывает главный продюсер сериалов и фильмов канала Елена Васильева.

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