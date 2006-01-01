«1+1» снимает сериал с украинскими и белорусскими актерами

Компания «1+1 Продакшн» приступила к съемкам 16-серийной мелодрамы «За три дня до любви» длятелеканала «1+1». Его премьера запланирована на 2018 год, сообщает пресс-служба канала.
Главные роли в ленте исполняют украинские актрисы Анастасия Карпенко и Дарья Егоркина, а также белорусский актер Антон Денисенко. Также в сериале играют Вячеслав Довженко, Александр Гетманский, Андрей Мостренко, Тамара Морозова, Влад Онищенко, звезда проекта «Маленькие гиганты» на «1+1» Женя Лебедин и др.
По сюжету, у главной героини Даны Романовой были и огромный бизнес, и друзья, и перспективный роман. Но в один день все ее благополучие оказалось под угрозой. В тот же день молодой и амбициозный бизнесмен Павел Солдатов оказался на грани банкротства. В этот день их пути и пересеклись. Дана предлагает Павлу погасить долг в обмен на три дня делового и дружеского общения, которые, в итоге, изменят все.
"Эта мелодрама с элементами детектива – отличный повод для разговора о том, каково приходится современной женщине, как непросто ей бывает найти и сохранить свою любовь", – рассказывает главный продюсер сериалов и фильмов канала Елена Васильева.
Фото: Пресс-служба 1+1»
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