«1+1» снимает сериал о Мишке Япончике и атамане Котовском

Телеканал «1+1» покажет 12-серийную приключенческую мелодраму «Сувенир из Одессы» по мотивам книги одесского писателя Валерия Смирнова «Гроб из Одессы». Снимает его по заказу телеканала компания Sister's production, сообщает пресс-служба канала.

По сюжету, после большевистского переворота в 1917 году, Одесса за три года переживает смену семи властей, тогда как влияние местного криминалитета остается неизменным. В это время двое влюбленных Матвей и Лиза пытаются не стать пешками в играх легендарных исторических личностей, таких, как атаман Котовский и Мишка Япончик.

"Жизнь в переломное время – это испытание, которое делает каждого выжившего героем. Работать над этой историей было очень интересно и одновременно очень непросто. Но мы все верим в то, что ее созвучие современности будет слышаться в каждом сюжетном повороте", - отмечает главный продюсер сериалов и фильмов «1+1» Елена Васильева.

Премьера сериала запланирована на этот год. Режиссером выступил Олег Туранский, известный по работе над фильмом «Я с тобой». Сценарий написал писатель Андрей Кокотюха (писал сценарии к сериалам «Столетие Якова» и «Катерина»).

Роли в сериале сыграют Ольга Виниченко, Александр Соколовский, Дмитрий Суржиков, Станислав Боклан, Дмитрий Сова, Марк Дробот, Артем Алексеев, Александр Кобзарь и др.

Фото: пресс-служба «1+1»