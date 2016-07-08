«1+1» снимает продолжение ленты «Україна. Повернення своєї історії»

Компания «1+1 Продакшн» начала съемки продолжения документального исторического фильма «Україна. Повернення своєї історії», призванной "развенчать мифы и вернуть украинцам настоящую историю", сообщает пресс-служба телеканала «1+1».

Команда проекта будет расследовать тайну исчезновения останков представителей княжеской династии Рюриковичей из большинства их захоронений. Также одной из главных сюжетных линий фильма станет попытка воссоздать истинное лицо князя Ярослава Мудрого. С этой целью создатели лента постараются разыскать и исследовать кости Рюриковичей, оставшиеся на территории нашей страны.

В частности, уже состоялись съемки на территории заповедника «Чернігів Стародавній», в фондах которого хранятся останки князя, недавно идентифицированного учеными как Глеб Святославич (внук Ярослава Мудрого). Творческая группа проекта вместе с антропологами, генетиками и другими экспертами проведет ряд экспертиз его черепа. Также съемки будут проходить во Львове, Луцке, Черновцах и других городах Украины, в Ватикане, Познане и Копенгагене.

"Княжеская династия прячет много тайн, которые мы постараемся открыть. В частности, мы нашли уникальные документы в секретной библиотеке Ватикана, которым около тысячи лет и которые проливают свет на события, происходившие на нашей земле. И это совсем не то, о чем нам всегда рассказывали в учебниках. Я считаю, что необходимо очищать историю от мифов. Ключевая задача нашего проекта - в том, чтобы заинтересовать зрителей историей собственной родины", - говорит автор фильма, журналист Аким Галимов.

Напомним, первая часть фильма «Україна. Повернення своєї історії» была презентована к 25-й годовщине Независимости Украины. Авторы фильма при поддержке ученых и с помощью новейших компьютерных технологий восстановили внешность жены Ярослава Мудрого шведской принцессы Ингигерды, криминалисты воссоздали настоящее лицо гетмана Ивана Мазепы и развенчали миф о его «предательской» деятельности.

Лентаполучила премию «Телетриумф» в номинации «Документальный фильм/цикл».

Фото: пресс-служба «1+1»