ТЕЛЕКРИТИКА

«1+1» снимает продолжение фильма «Україна. Повернення своєї історії»

Бизнес

Телеканал «1+1» при поддержке Министерства информационной политики приступил к съемкам документального исторического фильма «Скарби нації» режиссера Акима Галимова. Лента станет продолжением цикла «Україна. Повернення своєї історії».


Тема нового фильма цикла – поиск клейнодов украинских гетманов и восстановление уничтоженной истории казачества. По традиции, авторы ленты вместе с учеными развенчают распространенные мифы, в частности о жизни казаков и союзе с Россией, который был заключен во время Переяславской рады.

Одним из героев «Скарбів нації» станет австрийский профессор истории и потомок последнего гетмана Украины – Грегор Разумовский. Он вместе с учеными попытается распутать семейную легенду и понять, что на самом деле было в «Мартовских статьях», подписанных Богданом Хмельницким и российским царем.

«У каждой страны есть исторические визитки. Казаки – это самый раскрученный исторический бренд нашей страны. Мы решили исследовать, был ли он именно таким? В шароварах и с другими стереотипными представлениями с картины «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»? Артефакты и доказательства, которые нам удалось разыскать, свидетельствуют, что все это искусственно созданные мифы. Разработка фильма длилась почти год, это будет грандиозное расследование», – рассказывает автор и продюсер документальной ленты «Скарби нації» Аким Галимов.

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Съемки фильма пройдут в Украине, США, Австрии, Польше, Турции и России. Над его производством работает «1+1 Продакшн» под руководством Виктории Барановой. Режиссер фильма – Дарья Сарычева, шеф-редактор – Руслан Шарипов, оператор – Сергей Донских, исполнительный продюсер – Владимир Андриюк.

Напомним, предыдущие две части фильма «Україна. Повернення своєї історії» были высоко оценены в научных кругах и награждены премией «Телетриумф» как лучшие телевизионные документальные фильмы года.

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