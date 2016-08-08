«1+1» рассказал, когда покажет «Україна. Повернення своєї історії 2»

Также в День независимости «Сніданок з 1+1» в рамках телемарафона в прямом эфире покажет трансляцию торжественного парада войск «Зродились ми великої години». В 13:10 канал покажет четырехсерийную эпическую драму «Столетие Якова» по мотивам одноименного романа Владимира Лиса.

Кроме того, в этот день в 20:15 состоится телепремьера полнометражного фильма студии «Квартал 95» «Слуга народа 2».Вечер Дня независимости закончится на «1+1» концертом «Океан Ельзи. Без меж» – телеверсией концерта группы в Днепре в рамках «Мирового тура 2016-2017», увидеть которую можно будет в 00:15.

Напомним, первая часть фильма «Україна. Повернення своєї історії» была презентована к 25-й годовщине Независимости Украины. Авторы фильма при поддержке ученых и с помощью новейших компьютерных технологий восстановили внешность жены Ярослава Мудрого шведской принцессы Ингигерды, криминалисты воссоздали настоящее лицо гетмана Ивана Мазепы и развенчали миф о его «предательской» деятельности.