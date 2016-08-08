«1+1» рассказал, когда покажет «Україна. Повернення своєї історії 2»

Премьера исторического документального фильма-расследования «Україна.Повернення своєї історії 2» телеканала «1+1» состоится в День независимости, 24 августа.
Как сообщает пресс-служба канала, в эфире он выйдет 22:15.
Во второй части проекта авторы фильма расследовали тайну исчезновения останков представителей княжеской династии Рюриковичей из большинства их захоронений. Еще одной из главных сюжетных линий стало воссоздание истинного лица князя Ярослава Мудрого. С этой целью создатели фильма разыскали и исследовали кости Рюриковичей, оставшиеся на территории Украины.
Также в День независимости «Сніданок з 1+1» в рамках телемарафона в прямом эфире покажет трансляцию торжественного парада войск «Зродились ми великої години». В 13:10 канал покажет четырехсерийную эпическую драму «Столетие Якова» по мотивам одноименного романа Владимира Лиса.
Кроме того, в этот день в 20:15 состоится телепремьера полнометражного фильма студии «Квартал 95» «Слуга народа 2».Вечер Дня независимости закончится на «1+1» концертом «Океан Ельзи. Без меж» – телеверсией концерта группы в Днепре в рамках «Мирового тура 2016-2017», увидеть которую можно будет в 00:15.
Напомним, первая часть фильма «Україна. Повернення своєї історії» была презентована к 25-й годовщине Независимости Украины. Авторы фильма при поддержке ученых и с помощью новейших компьютерных технологий восстановили внешность жены Ярослава Мудрого шведской принцессы Ингигерды, криминалисты воссоздали настоящее лицо гетмана Ивана Мазепы и развенчали миф о его «предательской» деятельности.
Статьи по теме
- «Україна. Повернення своєї історії»: как снимали самый шокирующий детектив нового сезона
- «1+1» не исключает, что снимет продолжение «Україна. Повернення своєї історії»
- «1+1» снимет еще несколько документальных лент в рамках проекта «Україна.Повернення своєї історії»
- «1+1» снимает продолжение ленты «Україна. Повернення своєї історії»