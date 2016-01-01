«1+1» рассекретил дату премьеры продолжения «Села на миллион»

Премьера нового – второго – сезона комедийного сериала «Село на миллион» состоится на телеканале «1+1» 20 ноября в 21:00, сообщает пресс-служба канала.

"Мы с большой теплотой относимся к этому проекту. На наш взгляд, нам удалось возродить лучшее из первого сезона и придать романтической пикантности в новом раунде приключений героев", – говорит главный продюсер сериалов и фильмов «1+1» Елена Васильева.

Главные роли в сериале исполняют Анна Кошмал, Евгений Капорин, Дмитрий Сова, Константин Войтенко, Анатолий Хостикоев, Наталья Сумская, Юрий Горбунов и др.

Напомним, в 2016 году «Село на миллион» стал самым рейтинговым сериалом осени на украинском телевидении.

Фото: Пресс-служба «1+1»