«1+1» раскрыл дату премьеры реалити «Модель XL»

Новый проект «Модель XL» на телеканале «1+1» стартует с 31 октября. В эфире он будет выходить по вторникам в 22:00.

Как сообщает пресс-служба канала, вреалити десяти участницам с пышными формами предстоит пройти ряд испытаний под руководством жюри, чтобы получить свой «билет» в модельный бизнес.

В жюри проекта вошли телеведущая Катерина Осадчая, дизайнер Андре Тан, судья «Танців з зірками» Влад Яма и модель плюс-сайз Татьяна Мацкевич. "На проекте девушки должны научиться, в первую очередь, любить свое тело и осознать, что они красивы и могут стать моделями", – говорит Осадчая.

Напомним, проект «Модель XL» создан по немецкому формату Curvy Supermodel. Победительница реалити станет лицом коллекции Андре Тана «A.Tan+» и первой украинской моделью с пышными формами, которая появится на обложке журнала Cosmopolitan.

Фото: Пресс-служба «1+1»