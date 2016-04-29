«1+1» получил золото PromaxBDA Europe Awards за промо-кампанию фильма о Чернобыле

Телеканал «1+1» получил золото международной премии PromaxBDA Europe Awards 2017 за промо-кампанию фильма «Расщепленные на атомы», сообщает пресс-служба 1+1 Media.

За победу в категории «Кампания специального события» работа маркетинг-команды медиахолдинга соревновалась с Discovery Communications Germany, NBC Universal Germany и др.

Для промо-кампании фильма «Расщепленные на атомы» был снят отдельный видеоролик, а также проведена международная социальная инициатива под названием «День, когда мы потеряли все». Она заключалась в запуске сайта, на котором почасово отображались события, происходившие до и после Чернобыльской катастрофы, и ротации социального видеоролика, который в течение суток выходил в эфире «1+1» и в хронологической последовательности воспроизводил события, произошедшие 30 лет назад, рассказывая о последствиях трагедии.

Напомним, награда PromaxBDA Europe Award является одной из самых престижных в направлении дизайна, маркетинга и видеопроизводства.

В этом году в шорт-лист европейского конкурса PromaxBDA Europe Awards 2017 вошли промокампания фильма «Расщепленные на атомы» и спецпроект «День, когда мы потеряли все».

Фото: пресс-служба 1+1 Media