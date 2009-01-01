«1+1» покажет сериал с ведущим «Сніданку. Вихідний»

На телеканале «1+1» 21 мая стартует 4-серийная мелодрама «Не могу забыть тебя»,одну из ролей в котором исполнил ведущий программы «Сніданок. Вихідний» Александр Попов, сообщает пресс-служба канала.

Сюжет сериала разворачивается вокруг любовного треугольника. "В четырех сериях «Не могу забыть тебя» герои сериала переживают страстную любовь, предательство, длительные разлуки и теплые встречи", - рассказывают на телеканале.

Главные роли в ленте исполнили Анна Сагайдачная, Анастасия Цымбалару, Александр Попов, Роман Выскребенцев, Андрей Мостренко и др. Ее производством занимается компания Sister’s Production.

Сериал будет выходить в эфире «1+1» в 21:00.

Фото: Пресс-служба «1+1»