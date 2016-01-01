«1+1» покажет сериал с Горянским и звездами «Сватов» и «Катерины» 27 марта

Сериал «Хороший парень» производства «1+1 Продакшн» стартует на телеканале «1+1» 27 марта. Сериал будет выходить с понедельника по четверг в 21:00, сообщает пресс-служба канала.

Главные роли в 20-серийной драме сыграли Кирилл Дыцевич («Запретная любовь», «Ради любви я все смогу»), Анна Кошмал («Сваты», «Село на миллион», «Хозяйка»), Валерия Ходос («Катерина», «Не зарекайся», «Клан ювелиров» и др.), Владимир Горянский, Мила Сивацкая, Вера Кобзарь и др.

В центре сюжета сериала – история молодого человека, который попадает в тюрьму, взяв на себя преступление своей девушки. Однажды ради продвижения по карьерной лестнице Настя идет на авантюру, но ситуация выходит из-под контроля, и он совершает серьезное преступление. Казавшийся в начале альтруистичным поступок Олега, на самом деле запускает механизм бесконечных драматичных перипетий в его жизни, жизни Насти и других людей, оказавшихся рядом.

"В этой истории меня привлекло то, что в ней нет однозначных героев – им всем приходится бороться со своими «демонами» и пороками. Даже в самом названии сериала содержится определенный оксюморон – зрителям еще придется разобраться, хороший ли на самом деле парень Олег Воскресенский", - говорит режиссер Евгений Баранов.

Напомним, съемки сериала начались в ноябре 2016 года. Саундтреком к нему стала новая композиция певицы Тины Кароль «Я не перестану».

Фото: пресс-служба «1+1»