«1+1» покажет сериал с актером из «Маргоши»

На телеканале «1+1» 27 февраля стартует 16-серийная драма «Жизнь после жизни» производства компании Star Media, сообщает пресс-служба компании.

"В нашем сериале затронуты темы, с которыми многие сталкиваются ежедневно: дружба, предательство, зависть, обман. Но в первую очередь, это история о любви, которая возвращает к жизни", - рассказывает генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.

Так, в центре сюжета – история молодого бизнесмена Сергея Воробьева, которого убивает друг детства и партнер по бизнесу. Попадая на небеса, он умоляет «диспетчера» небесной канцелярии повременить и вернуть его на землю, так как там осталась его беременная возлюбленная, которую он хочет защитить от своего убийцы. Сергея возвращают на землю в теле неудачливого самоубийцы и дают 40 дней на спасение любимой.

Главные роли в сериале исполнили Александр Робак, Павел Трубинер, Анатолий Кот (играл Антона Зимовского в сериале «Маргоша»), Александра Урсуляк, Вадим Андреев, Антон Кукушкин, Ольга Волкова, Илья Иосифов, Алеся Пуховая и др.

Сериал будет выходить в эфире «1+1» с понедельника по четверг в 21:00.

Фото: пресс-служба «1+1»