«1+1» переносит премьеру детского «Рассмеши комика»

В связи с трауром по погибшим во Львовской области шахтерам телеканал «1+1» снимает с сегодняшнего эфира развлекательные программы. В частности, не состоится премьера второго сезона «Рассмеши комика. Дети».

Как сообщает пресс-служба канала, выход программы переносится на следующую пятницу, 10 марта. Также с эфира снимается запланированный выпуск «Вечернего квартала».

"Вместо этого будет транслироваться мелодрама «Случайных встреч не бывает»", - уточняют на «1+1». В 12:00 на телеканале состоится минута молчания.

Напомним, вчера, 2 марта, во Львовской области на шахте «Степная» компании «Львовуголь» прогремел взрыв, в результате которого погибли по меньшей мере 8 человек, а 14 получили ранения.