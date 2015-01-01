«1+1» обжалует решение суда, отказавшего в пересмотре дела «Ревизор» vs «Инспектор Фреймут»

Вчера, 14 августа, Хозяйственный суд Киева не удовлетворил заявление телеканала «1+1», который просил пересмотреть дело «Ревизор» vs «Инспектор Фреймут».

Также суд отказался удовлетворить его ходатайство о назначении повторной судебной экспертизы формата программы «Инспектор Фреймут».

Таким образом, решение этого же суда от 21 января 2015 года снова действительно. Тогда он признал факт нарушения авторских прав «Нового канала» на типовой сценарий и саму программу «Ревизор» и обязал «1+1» прекратить выпуск «Инспектора Фреймут» и выплатить «Новому каналу» компенсацию в размере 1,2 млн грн.

"«Студии 1+1» было отказано в пересмотре судебного решения по делу «Инспектор Фреймут» по вновь открывшимся обстоятельствам. Однако мы планируем обжаловать решение суда об отказе в пересмотре в апелляционном порядке", – сказали «Телекритике» в пресс-службе канала.

Напомним, судебные разбирательства между телеканалами идут уже более двух лет. «Новый канал» подал иск против «1+1» после выхода 3 сентября 2014 года шоу «Инспектор Фреймут». До этого Ольга Фреймут была ведущей «Ревизора». Представители канала настаивают, что сценарий ее новой программы идентичен сценарию «Ревизора».

21 января 2015 года Киевский хозсуда обязал взыскать с «1+1» в пользу «Нового канала» 1,2 млн грн. В декабре 2016 года Высший хозсуд Украины отправил дело «Ревизор» vs «Инспектор Фреймут» на повторное рассмотрение в Киевском хозяйственный апелляционном суде, который, в свою очередь, отказал «1+1» в пересмотре решения Хозяйственного суда Киева.