«1+1» объяснил, что делали журналисты в метро

Киевский метрополитен собирается обратится в правоохранительные органы из-за того, что журналисты телеканала «1+1» оставили на нескольких станциях коробки. Об этом сообщается на Facebook-странице компании.

"«1+1» оставили коробки на «Лесной», «Крещатике» и «Вокзальной». Наверное, думают, что это очень удачно и смешно, пока в Санкт-Петербурге хоронят людей, погибших в результате теракта в метро. Мы проинформируем соответствующие правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе канала «Телекритике» пояснили, что в метро журналисты проводили эксперимент для одной из программ департамента журналистских расследований.По словам креативного продюсера департамента Александра Дубинского, он интересен с точки зрения понимания того, готовы ли люди реагировать на неопознанные предметы, и не связан с какими-либо угрозами.

Он также уточнил, что журналисты оставляли не коробки, а рюкзак с тремя книгами внутри и не на трех, а на двухстанциях метро – «Вокзальная» и «Лесная». "Возле рюкзака на станции находился журналист, который обычно ходит с этим рюкзаком. Он от него отходил и наблюдал за тем, как будут реагировать на обычный хозяйственный предмет, у которого нет видимого хозяина, пассажиры и работники метрополитена", - рассказал Дубинский.

На вопрос «ТК» о том, каким образом будет улаживаться конфликт с метрополитеном, в пресс-службе не ответили.

Напомним, 3 апреля в метро в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. В результате него погибли 14 человек.

На следующий день Киевский метрополитен сообщил, что работает в режиме усиленной безопасности: проводятся дополнительные осмотры станций и вагонов, работают кинологи и правоохранители, ведется постоянное информирование пассажиров по выявлению подозрительных предметов и о порядке действий в случае возникновения внештатной ситуации.

Фото: Facebook Александра Дубинского