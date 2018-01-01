«1+1» обеспокоен распространением слухов о журналистах канала

Андрей Антонищак – главный лоббист отмены антиконтрабандных законов, ограничивающих беспошлинный ввоз в страну товаров «для себя». Данную схему использовали контрабандисты для нелегального ввоза товара в Украину.

Интересно, что в феврале 2018 журналисты «Секретних матеріалів» зафиксировали, как Антонищак организовывал искусственные митинги на границе, требуя поддержки его законопроекта о возвращении контрабандной схемы «пиджаки» на границе.

За последнее время в ряде сомнительных СМИ появляются заказные статьи против ведущего программы «Гроші» Александра Дубинского и ведущего «Секретних матеріалів» Евгения Плинского. Сообщается, что Александр Дубинский и Евгений Плинский якобы строят коттеджный городок под Киевом. Плинскому также предъявляют вымогательство денег за сюжеты и судебный иск от украинского интернет-магазина.

В «1+1» возмущены обнародованием неподтвержденных слухов о сотрудниках канала, ведь эти слухи вредят репутации журналистов. Телеканал опровергает их и расценивает как часть заказной PR-кампании и попытку давления на журналистов компании, которые ведут расследования в отношении должностных лиц.

Напомним, 5 октября 2018 года журналист телеканала «1+1» Игорь Колтунов зарегистрировал письмо-обращение к председателю фракции БПП Артуру Герасимову по поводу позорного поведения члена фракции Олега Барны, в котором представители медиагруппы требуют от партии президента публичного осуждения и выговора нардепу Барне и логичным решением этой ситуации считают его исключение из фракции.