«1+1 медиа» запустила мобильное приложение с украинским ТВ-контентом

В приложении будут доступны прямые трансляции телеканалов 1+1 international, «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «Бігуді», «УНІАН ТБ», а также 5 партнеров-вещателей - ZIK, «UA: Перший», «Громадське ТБ», «24 канал» и «8 канал».

Библиотека 1+1 video содержит более 20 тыс. часов художественных и документальных фильмов, сериалов и развлекательных шоу производства медиагруппы.

Для абонентов “Киевстар” в рамках пакета «Безлим Видео» доступ к приложению осуществляется без тарификации трафика.

«Мы видим рост потребления контента на мобильных устройствах, поэтому хотим развивать монетизацию этого типа платформ. Пока что мы работаем по рекламной модели, но в ближайшем будущем запустим платную подписку. Для нас важно предоставить зрителям выбор и удобный формат платы за контент. Таким образом в будущем у этого продукта будет две модели монетизации – рекламная и платная подписка. Если наши расчеты сработают, то в следующем году выпустим версию для смартфонов с IOS», – комментирует Анна Ткаченко, директор диджитал-направления “1+1 медиа”.

В приложение планируют добавить личный кабинет пользователя и возможность формирования персональных подборок видео.

Приложение 1+1 video уже есть онлайн-магазине Google play.