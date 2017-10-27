1+1 media запускает развлекательный канал Paramount Comedy

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании, 16 ноября, принял решение о выдаче лицензии на вещание компании «Вижн медиа» (логотип Paramount Comedy), конечным бенефициарным собственником которой является генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.
Лицензия каналу выдается сроком на 10 лет. Директором канала является Светлана Мищенко, генеральным продюсером – Оксана Петришин.
По словам генпродюсера, Paramount Comedy – это развлекательный канал, у которого будет более чем 50% уникального контента, доступного сейчас лишь в интернете. "Это совместный проект компании 1+1 media и компании Viacom. Это украинская версия международного канала Comedy Central, на котором собраны лучшие, культовые иностранные сериалы, ситкомы, анимационные сериалы", – рассказала она, уточнив, что телеканал запустится в течение нескольких дней-недели.
На уточняющий вопрос членов регулятора о том, на каком языке будет вещать канал, Оксана Петришин ответила: "На украинском. Мы делаем все, чтобы было именно 100%-ное вещание на украинском языке".
За выдачу лицензии члены Нацсовета проголосовали единогласно.
Как известно, Viacom – это американский медиаконгломерат, включающий в себя кабельные и спутниковые телесети MTV Networks и BET, канал Nickelodeon. Кроме того, он занимается созданием и распространением фильмов.