1+1 media запускает развлекательный канал Paramount Comedy

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на сегодняшнем заседании, 16 ноября, принял решение о выдаче лицензии на вещание компании «Вижн медиа» (логотип Paramount Comedy), конечным бенефициарным собственником которой является генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко.

Лицензия каналу выдается сроком на 10 лет. Директором канала является Светлана Мищенко, генеральным продюсером – Оксана Петришин.

По словам генпродюсера, Paramount Comedy – это развлекательный канал, у которого будет более чем 50% уникального контента, доступного сейчас лишь в интернете. "Это совместный проект компании 1+1 media и компании Viacom. Это украинская версия международного канала Comedy Central, на котором собраны лучшие, культовые иностранные сериалы, ситкомы, анимационные сериалы", – рассказала она, уточнив, что телеканал запустится в течение нескольких дней-недели.