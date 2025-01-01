1+1 Media запускает проект для соцсетей о футболе с ведущими «Профутбола»

Группа компаний 1+1 Media сегодня, 15 февраля, запускает новый проект для социальных сетей - FootballHub, сообщает пресс-служба холдинга.

В компании ожидают, что он станет новым этапом развития футбольной журналистики в Украине, поскольку объединит все виды СМИ. "Уникальность проекта заключается в том, что у проекта будет собственное видеопроизводство, онлайн-стримы, обзоры от топовых блоггеров, ежедневные эксклюзивы. Кроме того, большой акцент будет делаться на оформлении информации", - говорят в 1+1 Media.

Журналисты FootballHub будут присутствовать практически на всех матчах, поэтому зрители смогут получать уникальный контент, в том числе из-за кулис - все то, что не попадает на телевидение. Лицами проекта станут ведущие телеканала «2+2» Игорь Цыганык и Александра Лобода.

FootballHub будет доступен в Facebook, «ВКонтакте», Twitter, Instagram и YouTube ибудет состоять из 15 рубрик. Среди них, например, - рубрика«Антиексперт»: размышления о последних главных футбольных новостях «антиексперта» - человека из деревни, который увлекается футболом;«ЛоLiga» - авторская рубрика Лободы о «вокругфутбольном» фэшне и гламуре; рубрика спортивного комментатора «2+2» Владимира КобельковаWhat's Up? - это откровенный разговор со звездной личностью; рубрика блогера Романа Бебеха«Ромаріо Бебето» - обширное интервью в неформальной обстановке.

Также в проекте будет рубрика журналиста Константина Андриюка и приглашенных экспертов «Суддя арбітрів» - своеобразный рейтинг судейских решений в прошлом туре; кулинарная рубрика Евгения Зинченко Food Ball, в которой автор и кто-то из футболистов будут готовить различные блюда и говорить о здоровом питании.