1+1 Media закрывает проект Ukraine Today

В 1+1 объясняют, что сейчас функцию иновещания взяло на себя государство и поддерживать Ukraine Today дальше нецелесообразно.

"Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. В 2014 году это была единственная возможность для нас быть услышанными. Учитывая экономическую ситуацию в стране, поддерживать проект, который имеет исключительно социальный характер, а государство, в то же время, демонстрирует нулевую заинтересованность в его существовании, для нас невозможно",- объясняет Александр Ткаченко, генеральный директор 1+1 Media.

Одноименный телеканал прекратил свое вещание с апреля этого года и с того времени проект существовал в виде англоязычного сайта с новостями об Украине. По итогам 2015 года посещаемость сайта Ukraine Today составляла 8,5 млн просмотров при аудитории в 2,5 млн посетителей.

Группа выполнит все свои обязательства перед сотрудниками UT в полном объеме в соответствии с действующей политикой компании и норм КЗоТ, отмечается в сообщении.

Подробнее об итогах работы Ukraine Today читайте в лекции генпродюсера Ukraine Today Татьяны Пушновой: