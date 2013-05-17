ТЕЛЕКРИТИКА

1+1 media вошла в двадцатку лучших украинских работодателей

Бизнес

Группа 1+1 media вошла в топ-20 лучших «Рейтинга работодателей Украины 2017», который составлен украинским подразделением международного кадрового портала HeadHunter.

"Мы рады, что соискатели оценили наши усилия, и верим, что сможем подтвердить свой статус одного из лучших работодателей страны в следующем году", − говорит HR-директор медиахолдинга Лариса Брувер.

Вместе с 1+1 media в первую двадцатку также попали Microsoft Ukraine, Ernst & Young, «МакДональдс Украина», Coca-Cola Ukraine и др.

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Результаты рейтинга сформированы на основе опроса соискателей и привлечения экспертов рынка труда.

Фото: monk.com.ua

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