1+1 media вошла в двадцатку лучших украинских работодателей

Группа 1+1 media вошла в топ-20 лучших «Рейтинга работодателей Украины 2017», который составлен украинским подразделением международного кадрового портала HeadHunter.
"Мы рады, что соискатели оценили наши усилия, и верим, что сможем подтвердить свой статус одного из лучших работодателей страны в следующем году", − говорит HR-директор медиахолдинга Лариса Брувер.
Вместе с 1+1 media в первую двадцатку также попали Microsoft Ukraine, Ernst & Young, «МакДональдс Украина», Coca-Cola Ukraine и др.
Результаты рейтинга сформированы на основе опроса соискателей и привлечения экспертов рынка труда.
Фото: monk.com.ua
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