1+1 media создала собственную спутниковую передающую станцию Uplink

Группа 1+1 media сегодня запустила в работу собственную наземную спутниковую передающую станцию Uplink, которая позволит ей самостоятельно осуществлять трансляцию сигнала на спутник SES Astra 4a для своих телеканалов, а также выступать провайдером передачи связи для клиентов из внешнего рынка,сообщает пресс-служба холдинга.

"Ее работа позволит повысить надежность, а также качество сигнала каналов группы и партнеров", – отмечает исполнительный директор 1+1 media Ярослав Пахольчук.

Подготовка и реализация проекта заняла больше года. Основу комплекса составляет оборудование четырех мировых компаний, которые являются лидерами отрасли, - Ericsson, СPI, SatCom Technologies, SatService.

Uplink – высокотехнологичная телевещательная платформа со сроком службы более 10 лет и полностью автоматизированной системой работы. Работой станции управляют две системы NMS (Network Management System) – n-Compass (Ericsson) и Sat NMS (SatService). Впервые в Украине установлены 3,8 м офсетные передающие спутниковые антенны компании Geneal Dynamics SatCom Technologies.Антенный телепорт приспособлен для работы в условиях снежных зим, и другой непогоды: антенны и их фундаменты оборудованы эффективной системой антиобледенения.

"Развитие компании наталкивает на то, что при таком количестве каналов и мощности технологической базы, это является просто необходимостью. В дальнейшем, кроме экономического эффекта, это позволит группе оперативно управлять как качеством распространения сигнала, так и быть готовым к любым изменениям формата распространения (кодирование, HD, DVB-S2)", – говорит технический директор 1+1 media Филипп Петренко.

По подсчетам компании, вложенные в реализацию проекта инвестиции выйдут на окупаемость уже в первые два года работы.

Напомним, ранее 1+1 media перевела вещание телеканалов «1+1», «ПлюсПлюс», «УНИАН ТВ», «Бигуди» и «Квартал ТВ» на спутник Astra 4A со спутника Amos 2.

Фото: пресс-служба 1+1 media