1+1 Media продала в Европу второй сезон формата «Панянка-селянка» и опцион на формат «Семья»

Польский телеканал TTV приобрел права на второй сезон формата канала ТЕТ «Панянка-селянка», сообщает пресс-служба «1+1».
Ранее польский телеканал TTV показал четыре сезона готового проекта «Панянка-селянка», произведенного в Украине, после чего приобрел права на первый сезон формата и снял свою версию шоу. "Реалити уже приобрело популярность в семи странах мира, а география трансляции включает не только европейские, но и восточные страны", - отмечают на «1+1».
По условиям проекта «Панянка-селянка», две героини с кардинально разным материальным положением и условиями жизни на три дня обмениваются домами, семьями, друзьями и работой. Во время съемок каждая из участниц окунается в незнакомую для нее среду и вынуждена жить по чужим правилам. Телезрители ТЕТ увидят в апреле уже седьмой сезон реалити-шоу.
Кроме того, хорватский телеканал Nova TV приобрел права на опцион на формат «Семья» (проект «Одруження наосліп»). Готовую программу транслируют в Беларуси, Польше и Казахстане.
Напомним, в феврале формат проекта телеканала «1+1» «Новый инспектор Фреймут. Города» пополнил каталог крупнейшего международного дистрибьютора Armoza Formats.
Фото: пресс-служба «1+1»
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