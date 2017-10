1+1 media получила восемь наград на конкурсе Ukrainian Design: The Very Best of

Вчера, 25 октября, конкурс Ukrainian Design: The Very Best Of 2017, который прошел в рамках недели креативности Ukrainian Creative Week, объявил победителей.

Как сообщает пресс-служба 1+1 media, группа подавала свои работы в двух категориях – «Графический дизайн» (Graphic Design) и «ТВ/Промо и анимационный дизайн в фильме» (TV/Promo & Film Motion Graphics). В результате, команда компании получила восемь наград The Very Best of и Best of 2017.

Четыре премии получил телеканал «2+2», который представил свой глобальный ребрендинг в средине августа. Так, логотип канала получил две награды – премию The Very Best of в категории Graphic Design и премию Best of в категории TV/Promo & Film Motion Graphics. Также ему достались награды Best of за айдентику бренда и The Very Best of за визуальную айдентику.

Кроме того, знак отличия The Very Best of получил документальный фильм «Дети победы», который канал «1+1» представил в этом году ко Дню памяти и примирению 8 мая, – премию получила промо-кампания фильма в категории TV Program/Film Promo – Campaign.

Премией The Very Best of за дизайн титров и анимационную графику в подкатегории Title Design & Motion Graphics of Film/Series отмечены проекты «Дети победы» и вторая часть историко-документального фильма «Украина. Возвращение истории». А титул Best of за анимационную графику в подкатегории TV Program/Film Promo – Promo Spot Motion Graphics получила промо-кампания к девятому сезону программы «Мир наизнанку» с Дмитрием Комаровым.

Напомним, цель конкурса Ukrainian Design: The Very Best of – создание благоприятных условий для развития новых проектов и ознакомление общественности с локальным креативным потенциалом.