1+1 media перезапускает OVVA.tv под брендом 1+1 video

Группа 1+1 media объявила о перезапуске собственной VOD-платформы OVVA.tv и объединении своего контента под единым брендом 1+1 video.

Как сообщает пресс-служба медиахолдинга, сервис OVVA.tv работал как агрегатор видеоконтента 1+1 media и партнеров компании, но не имел интеграции с сайтами ТВ-каналов. Поэтому группа решила отказаться от этой концепции в пользу единой VOD-платформы для всех своих ресурсов.

Таким образом, на 1+1 video будет доступен весь контент, который был показан в эфире телеканалов группы и на который у 1+1 media есть права. Доступ к архиву видео будет бесплатным при использовании рекламной модели. Также ведется разработка дополнительной опции в виде платной подписки без рекламы.

"Брендовая VOD-платформа позволит обеспечить нашу аудиторию доступом к библиотеке видео телеканалов и проектов 1+1 media в удобном формате: без привязки к телепрограмме и адаптивным под любое устройство для просмотра видео", – говорит директор диджитал направления группы Анна Ткаченко.

Пока что VOD-платформа интегрирована с сайтом «2+2», постепенно на нее перейдут каналы ТЕТ, «ПлюсПлюс» и «1+1».До конца года в рамках 1+1 video будут разработаны система рекомендации контента, личный кабинет пользователя,с возможностью формирования списков избранного и подписки на обновления.

Фото: Facebook-страница 1+1 video