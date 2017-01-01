ТЕЛЕКРИТИКА

1+1 media опровергла покупку телеканала NewsOne

Бизнес

Информация, которая распространяется в ряде СМИ, о покупке 1+1 media телеканала Newsone, не соответствует действительности.


Об этом сообщает пресс-служба компании. 

"На коммерческой основе 1+1 media предоставляет технические услуги ряду украинских телеканалов, в том числе прямым конкурентам и продакшинам. Телеканал Newsone входит в этот перечень. Также у нас есть практика сотрудничества с телеканалами стран Востока, в частности, Арменией, Грузией, Азербайджаном", - говорится в заявлении.

Обеспечение технической поддержки является одним из направлений бизнеса 1+1 media.

"Следуя логике некоторых СМИ, 1+1 media можно считать не только крупнейшей медиагруппой в Украине, но и одним из крупнейших медиахолдингов на постсоветском пространстве", - говорят в компании. 

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