1+1 media опровергла покупку телеканала NewsOne

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"На коммерческой основе 1+1 media предоставляет технические услуги ряду украинских телеканалов, в том числе прямым конкурентам и продакшинам. Телеканал Newsone входит в этот перечень. Также у нас есть практика сотрудничества с телеканалами стран Востока, в частности, Арменией, Грузией, Азербайджаном", - говорится в заявлении.

Обеспечение технической поддержки является одним из направлений бизнеса 1+1 media.



"Следуя логике некоторых СМИ, 1+1 media можно считать не только крупнейшей медиагруппой в Украине, но и одним из крупнейших медиахолдингов на постсоветском пространстве", - говорят в компании.

