1+1 media обвинила канал «Украина» в несоблюдении журналистских стандартов

В последнем сюжете программы «События недели», который вышел на телеканале «Украина» 29 октября, шла речь о переходе страны на цифровое телевидение. Однако, как заявляет 1+1 media, сюжет был построен таким образом, чтобы, манипулируя общественным мнением, нанести ущерб репутации группы.

В пресс-службе 1+1 media сообщают, что 26 октября группа получила на email-запрос от канала «Украина» с просьбой предоставить видеокомментарий уполномоченного лица для сюжета «Событий недели», тема которого − переход на цифровое ТВ. Группа в тот же день согласилась предоставить комментарий, подтвердив это телефонным звонком. Нона следующий день, пытаясь выйти на связь с продюсером программы, 1+1 media не получила никакого ответа, как на телефонные звонки, так и на смс-сообщения.

Повторно о готовности дать комментарий группа подтвердила 27 октября email-письмом в ответ на запрос канала «Украина».

"Несмотря на то что обратной связи телеканалом «Украина» к 1+1 media предоставлено не было, в сюжете программы «События недели» готовность комментировать запрос журналисты трактовали так: "Наши запросы коллеги оставили без письменного ответа".Надеемся, что в следующий раз, отправляя запросы по email, журналисты телеканала «Украина» не забудут о журналистских стандартах и заслушают другую сторону", − отмечают в 1+1 media.

Кроме того, в группе напомнили, что 1+1 media всегда выступала за переход Украины на цифровое вещание при условии гарантий полного покрытия цифровым сигналом всей территории страны.

«Телекритика» обратилась за комментарием к каналу «Украина».

Фото: Пресс-служба канала «Украина»